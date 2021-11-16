Jeff Bezos'tan heyecan yaratan sözler: ''İnsanlar Dünya'ya tatil için gelecek''
Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, yakın bir gelecekte insanların uzayda yaşayacağını, tatil için Dünya'ya geleceklerini söyledi.
Amazon ve Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yer aldığı ABD’nin uzay politikası hakkındaki bir toplantıda konuştu.
Bezos, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyona kadar insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını öne sürdü. Ayrıca, 'nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam' ile birlikte uzayda Dünya'nın yerçekiminin yeniden yaratılabileceğinin mümkün olduğunu söyledi.
57 yaşındaki iş insanı, "Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler” diye konuştu.
Bezos, ayrıca şirketinin adı olan 'Blue Origin' in Dünya'nın nihai kaderi değil, insanlığın başlangıç noktası olduğu fikrine bir selam olduğunu belirterek, “Uzaya giden yol olarak gördüğüm şeyi inşa etmek için Blue Origin gibi bir şirkete sahip olma hayalim hep vardı” dedi.