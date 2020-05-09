Jüpiter’in dünyadan en net fotoğrafı çekildi

GEZEGENDE YÜZ YIL SÜREN FIRTINALAR OLABİLİYOR İngiliz medyasındaki habere göre Jüpiter, uzun süren büyük fırtınalarıyla bilinen bir gezegen. Kaliforniya Üniversitesi’ndeki çalışmayı yürüten Michael Wong, çekilen bu fotoğraf sayesinde gezegenin daha iyi analiz edilebileceğini ve incelenebileceğini ifade etti. Wong, “Bu fotoğraflar uzaydan çekilenlere güçlü bir rakip” dedi.