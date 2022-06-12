Kabus gerçek mi oluyor ? Google'dan korkutan haber!
Bir Google mühendisi olan Blake Lemoine'un ürkütücü açıklamaları dünyayı şaşkına çevirdi. Lemoine, şirketin LaMDA isimli yapay zekasının duyarlı hale geldiğine inandığını, insan olduğuna inanmaya başladığını iddia etti.
Google'da çalışan Blake Lemoine isimli bir mühendis çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Yapay zeka sohbet robotu LaMDA'nın duyarlı hale geldiğini iddia eden Lemoine büyük endişe yarattı.
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Dünya çapında birçok insan Lemoine'in iddiaları sonrası korkutan Ex Machina filminin senaryosunun gerçek olabileceğini düşünmeye başladı.
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Google, bir yıldan fazla bir süre önce, görünüşte sonsuz sayıda konu hakkında etkileşime geçebilen, yapay zekâyla yapılan diyalogları çok daha doğal hâle getirecek konuşma teknolojisindeki en son yeniliği LaMDA isimli dil modelini duyurmuştu.
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