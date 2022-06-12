Kabus gerçek mi oluyor ? Google'dan korkutan haber!

Google, bir yıldan fazla bir süre önce, görünüşte sonsuz sayıda konu hakkında etkileşime geçebilen, yapay zekâyla yapılan diyalogları çok daha doğal hâle getirecek konuşma teknolojisindeki en son yeniliği LaMDA isimli dil modelini duyurmuştu.