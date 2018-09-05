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  3. 05 Eylül 2018 12:11

Katlanabilir telefon geliyor !

Samsung CEO’su DJ Koh, ilk katlanabilir telefon için tarih verdi.

Katlanabilir telefon geliyor !

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi.

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Katlanabilir telefon geliyor !

Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Samsung’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.

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Katlanabilir telefon geliyor !

CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı

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Katlanabilir telefon geliyor !

KATLANABİLİR TELEFONLAR NE İŞİMİZE YARAYACAK?
Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak.

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