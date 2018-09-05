Katlanabilir telefon geliyor !
Samsung CEO’su DJ Koh, ilk katlanabilir telefon için tarih verdi.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi.
Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Samsung’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.
CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı