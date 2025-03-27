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  4. Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı

Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, Mars'taki toz fırtınalarının solunum problemlerine ve hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini gösterdi.

Kaynak: DHA
Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı - Resim: 1

ABD'deki Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Mars'taki toz fırtınalarının solunum problemlerine ve hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

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Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı - Resim: 2

Mars'taki toz fırtınaları, elektronik sistemlerde aksamalara yol açabiliyor ve güneş panellerinin üzerine birikerek enerji üretimini engelleyebiliyor.

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Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı - Resim: 3

2018 ve 2022 yıllarında, NASA'nın Opportunity keşif aracı ve InSight iniş aracı, toz fırtınaları nedeniyle çalışamaz hale geldi.

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Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı - Resim: 4

Bilim insanları, insanlı görevlerde bu fırtınaların çok daha büyük riskler taşıyabileceğini söylüyor.

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