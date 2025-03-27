Kızılgezegen Mars'ın''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı
Yeni bir araştırma, Mars'taki toz fırtınalarının solunum problemlerine ve hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini gösterdi.
Kaynak: DHA
ABD'deki Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Mars'taki toz fırtınalarının solunum problemlerine ve hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini ortaya koydu.
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Mars'taki toz fırtınaları, elektronik sistemlerde aksamalara yol açabiliyor ve güneş panellerinin üzerine birikerek enerji üretimini engelleyebiliyor.
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2018 ve 2022 yıllarında, NASA'nın Opportunity keşif aracı ve InSight iniş aracı, toz fırtınaları nedeniyle çalışamaz hale geldi.
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Bilim insanları, insanlı görevlerde bu fırtınaların çok daha büyük riskler taşıyabileceğini söylüyor.
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