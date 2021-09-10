Koronavirüs aşısının bilinmeyen bir faydası keşfedildi

DEPRESYON BELİRTİLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

PLoS One dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında herhangi bir koronavirüs aşısının ilk dozunu alan kişileri takip etti. Araştırmada, aşı yaptıranların, henüz aşılanmamış olanlara göre hafif veya şiddetli depresyon belirtileri gösterme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi.

Ruh sağlığının da fiziksel sağlık kadar önemli olduğu düşünülürse, artık herkesin aşı olmak için bir sebebi daha olduğu söylenebilir…