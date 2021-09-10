Koronavirüs aşısının bilinmeyen bir faydası keşfedildi
Koronavirüse karşı tek silahımız olan aşıların kişilerin ruh sağlığını da olumlu yönde etkilediği açıklandı.
Koronavirüs aşısı virüsle temasa girerseniz sizi ciddi şekilde hastalanmaktan veya ölmekten koruyor. Bu zaten başlı başına aşının en harika yanı da bu. Ancak yayınlanan bir yeni araştırma, aşının göz ardı edilmemesi gereken bir başka çarpıcı yararına işaret etti. Aşı kişilerin ruh sağlıklarında önemli gelişmelere neden olabiliyor.
DEPRESYON BELİRTİLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ
PLoS One dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında herhangi bir koronavirüs aşısının ilk dozunu alan kişileri takip etti. Araştırmada, aşı yaptıranların, henüz aşılanmamış olanlara göre hafif veya şiddetli depresyon belirtileri gösterme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi.
Ruh sağlığının da fiziksel sağlık kadar önemli olduğu düşünülürse, artık herkesin aşı olmak için bir sebebi daha olduğu söylenebilir…
PANDEMİ İNSANLARIN RUH SAĞLIĞINA NASIL ZARAR VERDİ
Hoffpost'ta yer alan habere göre, salgının son 18 ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirilen ulusal anketler, ruh sağlığı sorunlarında endişe verici artışlara işaret ediyor ve bu artışlar genellikle vaka artışlarıyla aynı zamana denk geliyor.
KRONİK STRES ULUSAL BİR KRİZ
Uzmanlar, pandemi başladığından bu yana, Amerikalının kronik stresinin katlandığı konusunda uyarılarda bulundu ve bunun “ulusal bir kriz” olduğunu ifade etti.