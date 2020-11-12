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  3. 12 Kasım 2020 10:13

Koronavirüsle ilgili yeni keşif

Yeni tip koronavirüsün genetik kodunda ''gizlenmiş'' bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Koronavirüsle ilgili yeni keşif

Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Covid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.

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Koronavirüsle ilgili yeni keşif

Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

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Koronavirüsle ilgili yeni keşif

Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.

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Koronavirüsle ilgili yeni keşif

ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." dedi.

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