Koronavirüsle ilgili yeni keşif
Yeni tip koronavirüsün genetik kodunda ''gizlenmiş'' bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.
Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Covid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.
Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.
Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.