Türk Telekom tepki çeken kotasız tarifeleri yayından kaldırdı

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor. Servis sağlayıcılar da yeni dönem fiyatlarını tek tek açıklamaya başlarken fiyatlardaki artışlar tüketicilerin tepkisine neden oldu. Ancak bugün tarifelerin bulunduğu internet sayfasına bakıldığında ilgili tarifeler listesine ulaşılamıyor.



İşte Türk Telekom'un sitesinden duyurulan kotasız internet tarifelerinin fiyatları...

