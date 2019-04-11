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  3. 11 Nisan 2019 14:37

LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.

LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Son olarak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, ekranı büyüdüğünde tablet olarak kullanılabiliyor, ekranı küçüldüğünde standart bir akıllı telefondan çok da farkı kalmıyor.

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LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla maliyeti de artırdığından cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor.

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LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmak niyetinde. Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor.

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LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

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