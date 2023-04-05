Listede sadece 1 siyasetçi var! İşte Türkiye'nin Mart ayında Google'da en çok arattııkları
Google Türkiye'nin geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı verilere göre, Türkiye'de en çok arananlar listesi belli oldu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde listede sadece tek bir siyasetçinin olması dikkat çekti.
Google Türkiye'nin geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı verilere göre, Türkiye'de en çok aranan kelimeler listesinde din, siyaset ve Fenerbahçe başı çekti. Google aramalarında, din ile ilgili konular, Ramazan ayının başlaması ve Berat Kandili'nin yaklaşması sebebiyle öne çıktı. İftar saati, sahur saati, imsak vakti ve Ramazan başlangıcı gibi terimler, kullanıcıların sıkça sorguladığı konular arasında yer aldı.
Siyaset alanında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili haberler ve gelişmeler, siyaset takipçilerinin ilgisini çekti. Ayrıca, ÖSYM giriş işlemleri ve başvuruları gibi eğitimle ilgili konular da öğrenciler ve sınavlara hazırlananlar tarafından sıklıkla araştırıldı. Spor dünyasında ise Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Ayrıca, Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un maçları ve performansı da futbolseverlerin ilgisini çekti. Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, teknoloji ve otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Yapay zeka tabanlı dil modeli ChatGPT ve borsada işlem gören ASTOR hisse senedi gibi konular da, kullanıcıların ilgi alanlarına girdi.
İşte o liste:
1. Fenerbahçe Sevilla maçı: Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.
2. İftar saati, Sahur saati ve İmsak vakti: Ramazan ayının başlamasıyla beraber, insanlar iftar, sahur ve imsak vakitlerini sıkça sorguladı.