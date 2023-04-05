Listede sadece 1 siyasetçi var! İşte Türkiye'nin Mart ayında Google'da en çok arattııkları

Siyaset alanında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili haberler ve gelişmeler, siyaset takipçilerinin ilgisini çekti. Ayrıca, ÖSYM giriş işlemleri ve başvuruları gibi eğitimle ilgili konular da öğrenciler ve sınavlara hazırlananlar tarafından sıklıkla araştırıldı. Spor dünyasında ise Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Ayrıca, Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un maçları ve performansı da futbolseverlerin ilgisini çekti. Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, teknoloji ve otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Yapay zeka tabanlı dil modeli ChatGPT ve borsada işlem gören ASTOR hisse senedi gibi konular da, kullanıcıların ilgi alanlarına girdi.

İşte o liste: