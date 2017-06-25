Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı
NASA tarafından paylaşılan ve Mars'ta kaydedilen görüntülerdeki 'gizemli kaya çemberi' bazı uzmanlar tarafından Dünya dışı yaşamın kanıtları arasında gösterildi.
2015 yılında da Mars yüzeyinde Stonehenge'e benzetilen bir başka kaya oluşumu olan 'Marshenge' keşfedilmişti.
UFO'larla ilgili yayın yapan SecureTeam ekibi, görüntülerin ardından "Burada bulunan çember ne olursa olsun, mükemmel bir çevreye sahiptir ve Mars sisteminde normalde gördüğümüz kraterlerden ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerdeki kraterlerden çok farklıdır. Bu kayalar farklı bir dairesel oluşum sonucu ortaya çıkmış gibi görünüyor" dedi.