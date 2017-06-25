Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

UFO'larla ilgili yayın yapan SecureTeam ekibi, görüntülerin ardından "Burada bulunan çember ne olursa olsun, mükemmel bir çevreye sahiptir ve Mars sisteminde normalde gördüğümüz kraterlerden ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerdeki kraterlerden çok farklıdır. Bu kayalar farklı bir dairesel oluşum sonucu ortaya çıkmış gibi görünüyor" dedi.