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  3. 25 Haziran 2017 15:45

Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğraflara yenileri eklendi.

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Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

NASA tarafından paylaşılan ve Mars'ta kaydedilen görüntülerdeki 'gizemli kaya çemberi' bazı uzmanlar tarafından Dünya dışı yaşamın kanıtları arasında gösterildi.

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Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

2015 yılında da Mars yüzeyinde Stonehenge'e benzetilen bir başka kaya oluşumu olan 'Marshenge' keşfedilmişti.

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Mars yüzeyinde gizemli görüntüler uzmanları heyecanlandırdı

UFO'larla ilgili yayın yapan SecureTeam ekibi, görüntülerin ardından "Burada bulunan çember ne olursa olsun, mükemmel bir çevreye sahiptir ve Mars sisteminde normalde gördüğümüz kraterlerden ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerdeki kraterlerden çok farklıdır. Bu kayalar farklı bir dairesel oluşum sonucu ortaya çıkmış gibi görünüyor" dedi.

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