Mars'la ilgili ezber bozan ''Mars'ta yaşam'' teorisi
Bilim dünyasının en büyük sırrı olan "uzayda yaşam var mı" sorusuna yanıt aranırken Mars'ta yaşamın Dünya ile aynı anda başlamış olabileceği teorisi bilim dünyasına bomba gibi düşltü.
Bilim insanları, Mars'tan gelen bir meteoritin içindeki zirkon mineralini inceleyerek, suyun Kızıl Gezegen'de yaklaşık 4,4 milyar yıl önce var olduğunu keşfetti.
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Bu, Mars'ta yaşamın gelişmesi için gerekli koşulların Dünya ile eşzamanlı olarak oluşmuş olabileceği anlamına geliyor.
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Bilim insanları uzun süredir Mars'ta su olduğunu biliyorlardı; antik nehirler ve göllerin güçlü jeolojik izleri gezegenin yüzeyine kazınmış durumda.
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Ancak suyun Mars'ta ne zaman ilk kez ortaya çıktığı veya yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşulları nasıl yarattığı belirsizdi.
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