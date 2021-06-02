Mars'ta 100. günü geride bıraktı: İşte Mars'tan en etkileyici fotoğraflar

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.

Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı.

NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.

İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.