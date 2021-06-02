Mars'ta 100. günü geride bıraktı: İşte Mars'tan en etkileyici fotoğraflar
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı Kızıl Gezegen'deki görevinde yüzüncü gününü geride bıraktı.
İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.
Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı.
NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.
İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.
6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi.
Perseverance gövdesinin içine yerleştirilen Ingenuity helikopterini de Mars'ın yüzeyine bıraktı.
1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.