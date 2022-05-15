Mars'ta çekilen fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı! ''Kapı'' görüntüsü gerçek mi?

İnternette yapılan çılgınca yorumlardan biri bu kapının İsa'nın uzaydaki mezarı olduğunu söylüyordu. Diğer yorumlardan bazılarında ise kapının ardında E.T. (1982 yapımı ünlü bir bilim kurgu filmi ve filme adını veren uzaylı karakterin isminin kısaltması) için bir beşik olduğu söylendi.

Ama asıl cevap elbette bunların hiçbiri değil. Uzmanlara göre, kapıya benzeyen şey bir kayadaki sığ bir açıklıktır. Ve bunun doğal güçlerin neden olduğu bir şey olduğu konusunda tüm bilim insanları hemfikir.

MARS AŞINIR

İngiliz yerbilim şirketi Searcher'ın başkan yardımcısı olan Hodgkins, "kapının" erozyondan kaynaklandığını düşünüyor. Kayanın üzerinde, solda eğimli, sağda daha yüksekte, tabaka adı verilen kayalık katmanlar görülebilir. Hodgkins "Bunlar, öne çıkan daha sert kumlu yataklara sahip silt yataklardır" diyor ve "Belki 4 milyar yıl önce tortul koşullar altında, muhtemelen bir nehirde (emin olmak için daha fazla çıkıntı görmem gerekir) veya rüzgarla savrulan bir kumulda birikmişlerdi." diyerek tartışmalara nokta koyuyor.

Mars rüzgarları, yüzeyde açığa çıktıklarından beri oradaki kaya ve toprak tabakalarını aşındırdı ve görüntüler "kapının" içinde bile bunun izlerini ortaya koyuyor.

Görüntüde ayrıca birkaç doğal dikey kırık da görülebiliyor; bunların arasında, kayaların Mars'ta havalanma biçiminden kaynaklanan kırıklar ve dikey çatlakların katmanlarla kesiştiği yerde küçük mağara veya "kapı" oluşmuş gibi görünüyor.

Kapı şeklindeki mağarayı oluşturan büyük bir kaya düşüşü de olabilir. Yerçekimi Mars'ta o kadar güçlü olmasa da bu oluşuma sebep olabilecek kadar güçlü.

Kapı şüphesini uyandıransa yüzeyde, "kapının" hemen sağında, pürüzsüz bir dikey kenara sahip gibi görünen bir kaya. Bu kaya muhtemelen nispeten yakın zamanda düştüğü ve uzun süredir Mars rüzgarlarına maruz kalmadığı için ‘hepsi çok doğal ve dünyadaki birçok kurak yerde görebileceğiniz çıkıntılara’ benziyor.