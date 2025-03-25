Mars'ta heyecan yaratan bir keşif daha
Mars'ta bulunan eski bir göl yatağında antik yaşama dair kalıntılar bulundu.
Kaynak: DHA
Bilim İnsanları, gizemlerle dolu Mars'ta bir keşfe daha imza attı. Kızıl Gezege'ndeki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.
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Bulgular, NASA'nın ‘Curiosity’ uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı.
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Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.
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NASA araştırmacıları yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.
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