Mars'ta heyecan yaratan bir keşif daha

Bilim İnsanları, gizemlerle dolu Mars'ta bir keşfe daha imza attı. Kızıl Gezege'ndeki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.