Mars'ta öyle bir şey keşfedildi ki...
NASA, Mars'ta öyle bir şey keşfetti ki...
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif aracı Opportunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti. NASA'dan yapılan açıklamada, Opportunity'nin keşif faaliyeti yürüttüğü Perseverance Vadisi'nde tespit ettiği yüzey formasyonlarının Dünya üzerinde bazı dağ yamaçlarındaki çakıl taşı birikimlerini andırdığı belirtildi.
Bilim adamları, söz konusu şeritlerin ıslak toprağın sürekli donması ve çözülmesiyle meydana gelen ufalanma ve yamaç eğimi yönündeki toparlanmanın sonucu oluştuğu ihtimali üzerinde duruyor.
Rüzgar, toprak kayması ve diğer süreçlerin etkisi de değerlendiriliyor.
NASA'nın yayımladığı fotoğraflarda, vadi yamaçlarında toprağın ve çakıl taşlarının paralel şerit veya dalgalar halinde yayıldığı, daha yoğun çakıl olan sıraların daha az çakıl olan sıraları belirli bir düzen içinde izlediği görülüyor.
Tüm vadinin nasıl oluştuğu bilim adamları için hala bir muamma. Araştırmacılar, su, rüzgar veya buz aşındırması seçenekleri üzerinde duruyor. Çakıl taşlarının ve toprağın neden şeritler halinde yayıldığı konusunda farklı görüşler mevcut. Şeritlerin Mars'taki bazı güncel değişimlerin sonucu mu olduğu yoksa eski Mars'taki yer oluşumlarının mirası mı olduğu araştırılıyor.
Mars'ta yapılan gözlemler, Kızıl Gezegen'in eksen eğikliğinin artması sonucu kutuplarında donmuş haldeki suyun bir kısmının buharlaşarak atmosfere yayıldığı, ardından kara ve buza dönüşerek ekvator çevresinde biriktiğini gösteriyor. Bilim adamları bunun yüz binlerce yıllık çevrimlerde ortaya çıktığını tahmin ediyor.