Mars'ta öyle bir şey keşfedildi ki...

Tüm vadinin nasıl oluştuğu bilim adamları için hala bir muamma. Araştırmacılar, su, rüzgar veya buz aşındırması seçenekleri üzerinde duruyor. Çakıl taşlarının ve toprağın neden şeritler halinde yayıldığı konusunda farklı görüşler mevcut. Şeritlerin Mars'taki bazı güncel değişimlerin sonucu mu olduğu yoksa eski Mars'taki yer oluşumlarının mirası mı olduğu araştırılıyor.

