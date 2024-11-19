Mars'ta tarihi bir keşif daha: NASA, Kızıl Gezegen'den yeni görüntüler paylaştı

DAHA ÖNCE KARŞILAŞILMADI

Sülfür taşları, uzay aracının gelişmiş kameraları sayesinde detaylı olarak incelendi. Curiosity'nin proje bilimcisi Ashwin Vasavada, “Sülfür alanına her açıdan baktık ve oluşumuna dair ipuçları aradık. Şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmacamız var” dedi.

Taşların saf sülfür içerdiği tespit edildi ve bu, Mars yüzeyinde şimdiye kadar hiçbir misyonun karşılaşmadığı bir durum.

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından çekilen görüntülerde bu bölgedeki açık renkli arazi daha önce fark edilmişti, ancak taşların detayları ancak Curiosity'nin yakın incelemesiyle ortaya çıktı.