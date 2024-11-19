Mars'ta tarihi bir keşif daha: NASA, Kızıl Gezegen'den yeni görüntüler paylaştı
NASA'nın Mars'ta araştırmalar yürüten keşif aracı Curiosity'nin, Kızıl Gezegen'de kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Keşif aracı, şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfetti.
Mars yüzeyinde 13 yıldır araştırmalar yürüten NASA'nın Curiosity keşif aracı, yaz aylarında Gediz Vallis kanalı boyunca kaydettiği görüntüleri paylaştı.
NASA'nın paylaştığı 360 derece panorama görüntülerinde şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfedildi.
DAHA ÖNCE KARŞILAŞILMADI
Sülfür taşları, uzay aracının gelişmiş kameraları sayesinde detaylı olarak incelendi. Curiosity'nin proje bilimcisi Ashwin Vasavada, “Sülfür alanına her açıdan baktık ve oluşumuna dair ipuçları aradık. Şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmacamız var” dedi.
Taşların saf sülfür içerdiği tespit edildi ve bu, Mars yüzeyinde şimdiye kadar hiçbir misyonun karşılaşmadığı bir durum.
NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından çekilen görüntülerde bu bölgedeki açık renkli arazi daha önce fark edilmişti, ancak taşların detayları ancak Curiosity'nin yakın incelemesiyle ortaya çıktı.
SAF SÜLFÜR İÇERİYOR
Curiosity ekibi, taşların nasıl ve hangi koşullarda oluştuğunu anlamak için kapsamlı veriler topladı.
Bilim insanları, Mars'ın kuru bir iklime geçişi sırasında bu bölgenin özelliklerinin nasıl şekillendiğini çözmeye çalışıyor. Özellikle, bölgedeki suyun gezegenin daha sıcak ve nemli olduğu milyarlarca yıl önce mikrobik yaşamı desteklemiş olabileceğine dair kanıtlar aranıyor.
Curiosity’nin bir sonraki hedefi, kilometrelerce uzanan ağ benzeri kristal oluşumlar. Bu yapılar, suyun Mars yüzeyinde var olduğu dönemde kaya çatlaklarına yerleşen minerallerin zamanla sertleşmesiyle oluşmuş olabilir.