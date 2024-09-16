Mars'ta yer altında gizemli yapılar bulundu
Bilim insanları Mars'ın yeni yerçekimi haritasını paylaştı. Kızıl Gezegen'in 1100 kilometre derinliğinde büyük ölçekli gizemli yapılar olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları 2024 Europlanet Bilim Kongresi'nde Mars'ın yeni yerçekimi haritasını sundu.
Harita, Mars'ın çoktan yok olmuş okyanusunun altında yoğun, büyük ölçekli yapıların varlığını ve manto süreçlerinin Güneş Sistemi'ndeki en büyük yanardağ olan Olympus Mons'u etkilediğini gösteriyor.
OLYMPOS MONS NEDİR?
Mars'ın en genç ve en yüksek volkanı olarak bilinen Olympus Mons'un son patlaması 25 milyon yıl önce olmuştur.
Dünyanın en yüksek dağı Everest ile karşılaştırıldığında 3 kat daha yüksekliği bulunmaktadır.
Yeni harita ve analiz, NASA'nın InSIGHT (Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Taşımacılığı ile İç Keşif) görevi de dahil olmak üzere birçok görevden elde edilen verileri içeriyor.
Ayrıca Mars'ın yörüngesinde dolanan uydulardaki küçük sapmalardan elde edilen veriler de kullanılıyor.
"MARS'IN KÜRESEL ÇEKİM ALANI AKTİF BİR İÇ MEKANI ORTAYA KOYUYOR"
JGR: Planets dergisinde gelecek ay yayınlanacak makalenin başyazarı Dr. Bart Root, araştırmalardan çıkan sonuçlardan bazılarının jeolojideki önemli bir kavrama ters düştüğünü belirtti.
Jeologlar eğilme izostasisi adı verilen bir kavramla çalışıyorlar.
Bu kavram, bir gezegenin dış sert tabakasının büyük ölçekli yükleme ve boşaltmalara nasıl tepki verdiğini ortaya koyuyor.
EĞİLMEZ İZOSTASİSİ NEDİR?
Bu katman litosfer olarak adlandırılır ve kabuk ile mantonun en üst kısmından oluşur.
Ağır bir şey litosfere yüklendiğinde, litosfer buna batarak karşılık verir.