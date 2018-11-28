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  3. 28 Kasım 2018 14:01

Mars'tan ilk özçekim fotoğafı

NASA'nın Mars'a inen uzay aracı InSight çalışmalarına başladı. Kızıl Gezegen'den çekilen ilk karenin ardından ilk özçekim de gerçekleştirildi.

Mars'tan ilk özçekim fotoğafı

ABD uzay ajansı NASA, Insight uzay aracıyla yedi ay sonra gezegene başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra Insıght'ın ilk özçekim görüntüsünü yayınladı.

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Mars'tan ilk özçekim fotoğafı

Mars Odyssey orbiter, uzay aracının, Elysium Planitia olarak bilinen iniş bölgesinden görüntülerini aktardı. Nasa, InSight uzay aracının ve Mars yüzeyinin bir kısmını gösteren bir fotoğrafı tweetledi ve binlerce retweet aldı.

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Mars'tan ilk özçekim fotoğafı

Kızıl gezegen Mars yüzeyinden çekilen ilk gündüz fotoğrafında sondanın ayaklarından biri ve ufuktaki gökyüzü görülüyor.

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Mars'tan ilk özçekim fotoğafı

Uzay ajansının iki yıllık 633 milyon avroluk misyonu, Kızıl Gezegen'in nasıl oluştuğuna ve yapısına, çekirdek, kabuk ve mantoyu haritalayarak yeni bir ışık tutmayı amaçlıyor.

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