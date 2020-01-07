Meğer Whatsapp alternatif değilmiş! İşte alternatif mesajlaşma uygulamaları

Facebook hem kendi uygulamasında hem de Instagram'da çeşitli reklam gösterimlerini uzun zamandır yapıyor. Aralarında yalnızca WhatsApp üzerinde herhangi bir reklam durumu söz konusu değildi. Fakat yeni gelişmelerden sonra WhatsApp üzerinde de reklam yapılabilecek. Bu durum nedeniyle reklamsız bir mesajlaşma uygulaması isteyen kişilere yönelik piyasada bazı farklı uygulamalar bulunuyor.

