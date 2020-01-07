Meğer Whatsapp alternatif değilmiş! İşte alternatif mesajlaşma uygulamaları
2014 yılında Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, artık reklam göstermeye başlayacak. WhatsApp üzerinde paylaşılan hikayeler kısmında gösterilecek hikayelerden sonra WhatsApp kullanmaktan vazgeçmeyi düşünen kişiler için, WhatsApp yerine geçebilecek uygulamaları listeledik.
2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WjhatsApp, büyük bir değişikliğe giderek reklamsız formatını değiştiriyor. Durum paylaşımlarında ortaya çıkacak reklam kararı, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Facebook hem kendi uygulamasında hem de Instagram'da çeşitli reklam gösterimlerini uzun zamandır yapıyor. Aralarında yalnızca WhatsApp üzerinde herhangi bir reklam durumu söz konusu değildi. Fakat yeni gelişmelerden sonra WhatsApp üzerinde de reklam yapılabilecek. Bu durum nedeniyle reklamsız bir mesajlaşma uygulaması isteyen kişilere yönelik piyasada bazı farklı uygulamalar bulunuyor.