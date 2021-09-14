Merakla beklenen iPhone 13 tanıtıldı: İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 lansmanı başladı. WWDC 2021 ile iOS 15'i kullanıma sunan Apple, iPhone 13 serisini görücüye çıkardı. İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri...
Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında merakla beklenen iPhone 13 ailesi görücüye çıktı.
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4 YENİ iPHONE
Apple, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone modeli ile karşımıza çıktı.
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iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU
5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip.iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda
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iPhone 13 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.
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