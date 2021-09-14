Merakla beklenen iPhone 13 tanıtıldı: İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri

Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında merakla beklenen iPhone 13 ailesi görücüye çıktı.