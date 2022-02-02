Metaverse çılgınlığı giderek büyüyor! 500 milyon doları aştı

Raporlarda, metaverse gayrimenkul satışlarının ‘Big Four’ adı verilen en büyük dört platformda toplamda 500 milyon doları aştığı belirtilirken ve 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

CNBC’nin haberinde, metaverse gayrimenkul yatırımcısı ve danışmanlık firması Republic Realm'in CEO'su Janine Yorio, “Büyük riskler var ancak potansiyel olarak büyük kazançlar var” dedi.