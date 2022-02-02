Metaverse çılgınlığı giderek büyüyor! 500 milyon doları aştı
Sanal evrende arsa satışlarıyla ilgili yayımlanan raporda, satışların 500 milyon doları aştığı belirtildi. 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Son dönemin popüler konularının başında gelen metaverse dünyasındaki arsa satışı ile ilgili yeni raporlar ortaya çıktı.
Yayımlanan raporların sonuçlarındaki ortak nokta ise metaverse arsa satışlarının her geçen gün büyüyeceği oldu.
Raporlarda, metaverse gayrimenkul satışlarının ‘Big Four’ adı verilen en büyük dört platformda toplamda 500 milyon doları aştığı belirtilirken ve 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
CNBC’nin haberinde, metaverse gayrimenkul yatırımcısı ve danışmanlık firması Republic Realm'in CEO'su Janine Yorio, “Büyük riskler var ancak potansiyel olarak büyük kazançlar var” dedi.
DÖRT ŞİRKET ÖNE ÇIKIYOR
Metaverse arsa satışında ise dört şirket öne çıkıyor.
Metaverse analistleri tarafından ‘Big Four’ (Dört büyük) olarak adlandırılan şirketler ise Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium oldu.
‘2022’DE 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK’
MetaMetric Solutions tarafından yayımlanan çalışmada ise dört büyük metaverse platformundaki arsa satışları 2021'de 501 milyon dolara ulaştı.
Metaverse veri sağlayıcısı, Ocak ayındaki satışların 85 milyon doları aştığını söylerken, bu hızda devam etmesi durumunda satışların 2022'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiğini vurguladı.