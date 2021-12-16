Microsoft çalışanlarının maaşları sızdırıldı
Bill Gates'in kurucusu olduğu teknoloji devi Microsoft'ta çalışan binlerce kişinin maaş bilgilerinin bulunduğu veriler basına sızdırıldı.
Business Insider, Microsoft çalışanlarının ne kadar kazandığına dair bir fikir edinmek için sızdırılmış maaş tablolarından ve vize başvurularından elde edilen verileri derledi. Sonuçlar, teknoloji devinin en yüksek maaşlı pozisyonlarını ortaya koydu. Aynı zamanda, çalışanların maaş ve terfi konularındaki eşitsizliklerini ortaya çıkardı.
KADIN ÇALIŞANLARDAN AYRIMCILIK TEPKİSİ
Bununla birlikte Microsoft çalışanları maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti. Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı.
BİN 200'DEN FAZLA ÇALIŞANIN MAAŞ BİLGİLERİ YER ALIYOR
Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu.
Veriler ayrıca cinsiyete, ırka ve etnik kökene göre promosyon dökümleri ile konuma göre ne kadar ödeme oranlarının değiştiğini gösterdi. Ancak tartışılan konulardan bazıları maaşların ötesine geçti ve belirli çalışanlara yönelik muameleye odaklandı.