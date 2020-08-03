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  3. 03 Ağustos 2020 13:12

Milli elektronik kelepçe geliyor

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçeler Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacak.

Milli elektronik kelepçe geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Kelepçelerin, SİP öncesinde bir İsrail firmasından ithal edildiğini kaydeden Bakan Varank, millileştirilen ürünlere yurt dışından talep gelmeye başladığını ifade etti.

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Milli elektronik kelepçe geliyor

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile birlikte kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi’nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret eden Bakan Varank, ziyaret sırasında Ortem Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman’dan proje hakkında bilgi aldı. Üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceleyen Bakan Varank, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

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Milli elektronik kelepçe geliyor

“Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye’de elektronik kelepçe kullanımı var. Bundan önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamı, yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal ediliyordu. Bu sene sayın Adalet Bakanımızla Sanayi İşbirliği Projesi ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında, STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Ziyaretimiz sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanımız oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak.”

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Milli elektronik kelepçe geliyor

Yerli elektronik kelepçeye yurt dışından talepler olduğunu aktaran Bakan Varank, ürünün Türkiye’de de ihracat potansiyeli olduğunu ve firmaların bunu değerlendireceğini kaydetti.

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