Milli elektronik kelepçe geliyor

“Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye’de elektronik kelepçe kullanımı var. Bundan önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamı, yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal ediliyordu. Bu sene sayın Adalet Bakanımızla Sanayi İşbirliği Projesi ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında, STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Ziyaretimiz sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanımız oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak.”

