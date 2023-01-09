Milli Muharip Uçak'ta sürpriz gelişme! Uçuş tarihi öne çekildi
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili olarak ''Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak'' dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Temel Kotil, uçakla ilgili çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın gökyüzünde olacağı tarihi de duyurdu.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok.
İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.
Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.
'RADARLAR GÖREMİYOR'
Motor takıyorsunuz, yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hidrolikler kontrol ediliyor. Yakıt alacağız depolara ve motorları çalıştıracağız. İşleri çok güzel yaptığımızı gördük.
Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki Teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior. İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.
Stratejik assetimiz bu bizim. Bu geldiği zaman bir tanemiz, göz bebeğimiz oluyor. Ambargo yiyince insanlar pozitif etkileniyor. F35 programından Türkiye'nin çıkarılması doğru değil. F35 programı joindi. Türkiye, İtalya, İngiltere var. Konsorsiyum bu. Biz de zamanında girmişiz, para da vermişiz.
Bunun üzerine Türkiye'ye iş vermişler. Biz de TUSAŞ olarak güzel ürünler teslim etmişiz. Durup dururken siz çıkıyorsunuz diyorlar, bu delikanlılığa sığmıyor. Personelim bundan pozitif etkileniyor. Görseniz ağlayabilirsiniz. Uçak üzerine onlarca kişi çalışıyor. 8 saat mesai değil, 24 saat çalışılıyor.