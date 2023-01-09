Milli Muharip Uçak'ta sürpriz gelişme! Uçuş tarihi öne çekildi

Stratejik assetimiz bu bizim. Bu geldiği zaman bir tanemiz, göz bebeğimiz oluyor. Ambargo yiyince insanlar pozitif etkileniyor. F35 programından Türkiye'nin çıkarılması doğru değil. F35 programı joindi. Türkiye, İtalya, İngiltere var. Konsorsiyum bu. Biz de zamanında girmişiz, para da vermişiz.

Bunun üzerine Türkiye'ye iş vermişler. Biz de TUSAŞ olarak güzel ürünler teslim etmişiz. Durup dururken siz çıkıyorsunuz diyorlar, bu delikanlılığa sığmıyor. Personelim bundan pozitif etkileniyor. Görseniz ağlayabilirsiniz. Uçak üzerine onlarca kişi çalışıyor. 8 saat mesai değil, 24 saat çalışılıyor.