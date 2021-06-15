Milyonlar onları takip ediyor: İşte Türkiye'de en çok para kazanan 10 YouTuber
Son yıllarda bir meslek haline gelen Youtube içerik üreticiliği ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. İşte ülkemizde en çok para kazanan 10 YouTuber...
Youtube'da içerik üreterek para kazanan kişi sayısı oldukça fazla. Fakat bu işi çok önceden beri yapan ve bu işten ciddi paralar kazanan insanların sayısı az. Peki Türkiye'de en çok para kazanan 10 YouTuber kim?
1- Orkun Işıtmak
Orkun Işıtmak 2011 yılında kurduğu YouTube kanalını tamamen eğlence ve eğlendirme amacıyla açtığını söylüyor. Fakat Youtube’da en çok başarı elde eden isimlerden bir tanesi. Hemen hemen her tarzda video çeken Orkun Işıtmak, YouTube’dan ciddi paralar kazanıyor.
2- Enes Batur
Ne yaparsa yapsın bir şekliyle gündemde olmayı başarıyor Enes Batur. Rakiplerine meydan okuyor, şakalar yapıyor, oyun videoları ve parodiler çekiyor. Youtube ile çıktığı yolda aynı durağan kalmayan Enes Batur, film çekerek de kitlesini daha da kemikleştirdi. Türkiye’nin en çok takip edilen kanalı olan Batur’un da çok fazla gelire sahip olduğunu söyleyebiliriz.
3- Danla Bilic
Danla Bilic, tam bir fenomen. Makyaj videoları çekiyor ve bunu belli temalar üzerinden yaptığı için özellikle dikkat çeken bir isim. Birçok makyaj firmasının ürününü tanıttığı için oradan da para kazanıyor. Zaten artık onu tanımayan da yok. Şu sıralar yakın arkadaşı Cemal Can’ı da Survivor’da görüyoruz.