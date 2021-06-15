Milyonlar onları takip ediyor: İşte Türkiye'de en çok para kazanan 10 YouTuber

2- Enes Batur



Ne yaparsa yapsın bir şekliyle gündemde olmayı başarıyor Enes Batur. Rakiplerine meydan okuyor, şakalar yapıyor, oyun videoları ve parodiler çekiyor. Youtube ile çıktığı yolda aynı durağan kalmayan Enes Batur, film çekerek de kitlesini daha da kemikleştirdi. Türkiye’nin en çok takip edilen kanalı olan Batur’un da çok fazla gelire sahip olduğunu söyleyebiliriz.