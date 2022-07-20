Milyonlarca hastaya umut olabilir: İnsan beynine çip yerleştirdiler
Bir beyin-bilgisayar arayüzü girişimi olan Synchron, bu ayın başlarında cihazını ilk kez ABD’li bir hastanın beynine yerleştirdi.
Bloomberg’in aktardığına göre Synchron, 6 Temmuz’da New York’taki Mount Sinai West tıp merkezindeki bir ALS hastasının beynine 1,5 inçlik bir cihaz yerleştirdi.
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Belirtilene göre, aynı şirket, daha öncesinde Avustralyalı dört hastanın beynine aynı çipi yerleştirmiş.
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Hastalar, beyin implantını Whatsapp’tan mesaj göndermek ve çevrimiçi alışveriş yapmak için kullanabiliyor.
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Geçen yıl, Avustralya merkezli girişim Synchron, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) beyin implantını ağır felçli altı ABD’li hastada kullanmak için izin aldı. Şirket, 2019’da, cihazını Avustralya’nın Melbourne kentindeki ilk insan hastasına yerleştirmişti.
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