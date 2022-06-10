Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'tan bomba gibi bir özellik geliyor.
WhatsApp'ın yeni özelliğini herkes merakla bekliyordu.
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Peki WhatsApp'ın merakla beklenen yeni özelliği ney? İşte tüm bu sorularınızın cevabı...
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WhatsApp yeni özelliğinde grup katılımcılarının sayısını artırdı.
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Şimdiye kadar bir WhatsApp grubunda yöneticiler en fazla 256 kişiyi katılımcı olarak ekleyebiliyordu ancak bu değişti.
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