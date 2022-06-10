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  4. Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'tan bomba gibi bir özellik geliyor.

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik - Resim: 1

WhatsApp'ın yeni özelliğini herkes merakla bekliyordu.

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Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik - Resim: 2

Peki WhatsApp'ın merakla beklenen yeni özelliği ney? İşte tüm bu sorularınızın cevabı...

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Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik - Resim: 3

WhatsApp yeni özelliğinde grup katılımcılarının sayısını artırdı. 

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Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu: WhatsApp'tan bomba yeni özellik - Resim: 4

Şimdiye kadar bir WhatsApp grubunda yöneticiler en fazla 256 kişiyi katılımcı olarak ekleyebiliyordu ancak bu değişti. 

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