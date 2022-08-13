Müjdemizi isteriz! Tüm hızıyla Dünya'ya doğru geliyor! NASA tarihi açıkladı
NASA “potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırılan bir asteroidin Dünya'ya doğru hızla yaklaştığını duyurdu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), çapı tahminen 13 ile 28 metre arasında olan bir asteroidin bugün (13 Ağustos) Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapacağını açıkladı.
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Saatte 33 bin kilometreden fazla bir hızla ilerleyen 2015 FF adlı asteroit potansiyel olarak tehlikeli şeklinde sınıflandırılıyor.
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Uzay ajansı, Dünya'ya 193 milyon kilometre kadar yaklaşan herhangi bir gök cismini "yakın Dünya nesnesi" diye sınıflandırıyor.
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Dünya'ya mesafesi 7,5 milyon kilometre veya daha az olan ve hızlı hareket eden gök cisimlerini ise potansiyel tehlikeli olarak nitelendiriyor.
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