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NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir

NASA, son 6 yılın en büyük güneş patlaması olayının gerçekleştiğini açıkladı. Güneş patlamasının dünyayı da etkileyebileceği belirtildi.

NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir - Resim: 1

Dünyanın gündeminden düşmeyen güneş patlaması olayı nihayet gerçekleşti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), perşembe günü güneşte patlama meydana geldiğini duyurdu. 

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NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir - Resim: 2

Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı.

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NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir - Resim: 3

Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

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NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir - Resim: 4

NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.

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