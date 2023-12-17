NASA açıkladı: Güneş patlaması gerçekleşti, dünyayı etkileyebilir
NASA, son 6 yılın en büyük güneş patlaması olayının gerçekleştiğini açıkladı. Güneş patlamasının dünyayı da etkileyebileceği belirtildi.
Dünyanın gündeminden düşmeyen güneş patlaması olayı nihayet gerçekleşti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), perşembe günü güneşte patlama meydana geldiğini duyurdu.
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Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı.
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Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
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NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.
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