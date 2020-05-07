SON DAKİKA
BDDK'DAN 3 BANKAYA ''DÖVİZ'' YASAĞI!
ZİNCİR MARKETLERE FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Mayıs 2020 15:06

NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek

Bu yılın 4'üncü ve son 'Süper Ay'ı, salı gecesi gözlemlenmeye başlandı. Her yıl belirli tarihlerde gözlemlenen gökyüzü olayında Ay, dünyaya en yakın 355 bin kilometre, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre yaklaşıyordu.

NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek

Bu yılın 4'üncü ve son 'Süper Ay'ı, salı gecesi gözlemlenmeye başlandı. Her yıl belirli tarihlerde gözlemlenen gökyüzü olayında Ay, dünyaya en yakın 355 bin kilometre, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre yaklaşıyordu.

1/ 50
NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda 3 ya da 4 kez 'Süper Ay' olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

2/ 50
NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı, 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. 'Süper Ay', yüzde 7- 14 daha parlak görünüyor.

3/ 50
NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek

Bu yıl ilk 'Süper Ay', 9 Şubat'ta ardından 9 Mart ve 9 Nisan'da gözlemlenmişti. 'Süper Ay', yarın akşama kadar görülebilecek.

4/ 50
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM