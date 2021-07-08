NASA Başkanı'ndan tarihi açıklama: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, uzaylıların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı. Pentagon'un gizli UFO raporunu gördüğünü söyleyen Nelson, uzaylıların varlığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söyledi.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
78 yaşındaki Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e verdiği demeçte, uzaylıların varlığının yüksek bir ihtimal taşıdığını söyleyerek, gerekçe olarak evrenin yaşını ve genişliğini gösterdi:
"EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI"
“13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş’e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan , akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum.”
"DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ"
Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu belirtti.