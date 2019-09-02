NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı
NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü.
Mars Güneşe en yakın 4. gezgen olmakla yanısıra karasal gezegenlerin sonuncusudur. Dünya hariç, diğer gezegenler gibi, Mars da adını antik tanrılardan (Roma savaş tanrıları) alır. Mars kahverengimsi – kırmızı renkli bir yüzeye sahip olduğu için o, Kırmızı Gezegen veya Kızıl Gezegen olarak da biliniyor. Kırmızı Gezegen Güneş Sisteminde Merkür gezegeninden sonra ikinci en küçük gezegendir.
Kütlesi: 641,693,000,000,000 milyar kilogram (Dünyanın 0.107 kadarı) Ekvator çapı: 6805 kilometre Kutup çapı: 6755 kilometre Ekvatoryal Çevresi: 21297 kilometre Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız: 5.027 km/s Yörüngedeki hızı: 24.07 km/s Uyduları: Phobos ve Deimos. Yörünge uzaklığı: 227,936,637 km (1.38 AU) Dünyadan Uzaklığı: 78,340,000 km Yörünge tamamlama süresi: 686.971 Dünya günü Yüzey sıcaklığı: -87 ile – 5° C arasında Gezegen hakkında ilk kayıtlar: MÖ 2. yüzyıl, Mısır astronotları tarafından.
MARS HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİ Mars iç gezegenler'in sonuncusudur ve Güneşten ortalama 227,936,637 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneşe yakınlık mesafesine göre dördüncü gezegendir. Gezegen adını antik Roma savaş tanrısına ithafen almıştır. Bu adın ona verilmesi, gezegenin kırmızı olması ve bunun da savaş – kan rengine benzerliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyi Dünya ile benzer bir kuruluşa sahiptir. Gezegenin yerçekimi Dünyanın %37 kadarıdır. Başka bir deyişle Dünyada bir metre zıplamak için kullandığınız enerji ile, Mars'ta üç metre zıplaya bilirsiniz.