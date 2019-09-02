NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı

MARS HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİ Mars iç gezegenler'in sonuncusudur ve Güneşten ortalama 227,936,637 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneşe yakınlık mesafesine göre dördüncü gezegendir. Gezegen adını antik Roma savaş tanrısına ithafen almıştır. Bu adın ona verilmesi, gezegenin kırmızı olması ve bunun da savaş – kan rengine benzerliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyi Dünya ile benzer bir kuruluşa sahiptir. Gezegenin yerçekimi Dünyanın %37 kadarıdır. Başka bir deyişle Dünyada bir metre zıplamak için kullandığınız enerji ile, Mars'ta üç metre zıplaya bilirsiniz.