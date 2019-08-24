NASA kan donduran görüntüleri yayınladı
NASA uzak güneş sistemlerindeki araştırmalarından birinden ilginç görüntüleri yayınladı..
NASA, uzaydaki özel çalışmalarıyla bir kez dünya basınının dikkatini çekti. Dünya genelini ilgilendiren NASA'nın çalışmasını detayları uzmanlar tarafından açıklandı. Yayınlana fotoğraf ise herkesi şoke etti. İşte herkesi dehşete düşüren o fotoğraflar...
Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi. GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.