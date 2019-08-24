NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

NASA, uzaydaki özel çalışmalarıyla bir kez dünya basınının dikkatini çekti. Dünya genelini ilgilendiren NASA'nın çalışmasını detayları uzmanlar tarafından açıklandı. Yayınlana fotoğraf ise herkesi şoke etti. İşte herkesi dehşete düşüren o fotoğraflar...