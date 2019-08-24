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  3. 24 Ağustos 2019 00:20

NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

NASA uzak güneş sistemlerindeki araştırmalarından birinden ilginç görüntüleri yayınladı..

NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

NASA, uzaydaki özel çalışmalarıyla bir kez dünya basınının dikkatini çekti. Dünya genelini ilgilendiren NASA'nın çalışmasını detayları uzmanlar tarafından açıklandı. Yayınlana fotoğraf ise herkesi şoke etti. İşte herkesi dehşete düşüren o fotoğraflar...

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NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi. GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

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NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

Keşifle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" adlı dergide yayımlandı.

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NASA kan donduran görüntüleri yayınladı

MARS'TAN KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden incelemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem aracı Curiosity'yi tepeden görüntüledi.

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