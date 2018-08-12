NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı
NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.
NASA’nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe’un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği bildirildi.