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  3. 12 Ağustos 2018 14:19

NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.

NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

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NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA’nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe’un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.

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NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA'dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği bildirildi.

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NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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