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  3. 21 Temmuz 2020 10:24

NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması

NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının gezegenimize yaklaştığını duyurdu. Göktaşının uzay boşluğunda saatte 48 bin km hızla ilerlediği belirtildi.

NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu.

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NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması

NASA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2020ND diye adlandırılan ve saatte 48 bin km hızla ilerleyen göktaşı gezegenimize en yakın geçişini 24 Temmuz’da gerçekleştirecek.

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NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması

170 metre büyüklüğündeki göktaşının Dünya'nın yaklaşık 0,034 astronomik birim yakınından geçeceği tahmin ediliyor. 1 astronomik birim 149 milyon 599 bin kilometreye tekabül ediyor.

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NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

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