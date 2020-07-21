NASA'dan ''tehlikeli göktaşı'' açıklaması
NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının gezegenimize yaklaştığını duyurdu. Göktaşının uzay boşluğunda saatte 48 bin km hızla ilerlediği belirtildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu.
NASA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2020ND diye adlandırılan ve saatte 48 bin km hızla ilerleyen göktaşı gezegenimize en yakın geçişini 24 Temmuz’da gerçekleştirecek.
170 metre büyüklüğündeki göktaşının Dünya'nın yaklaşık 0,034 astronomik birim yakınından geçeceği tahmin ediliyor. 1 astronomik birim 149 milyon 599 bin kilometreye tekabül ediyor.