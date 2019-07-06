NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü. .
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü.
ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri..