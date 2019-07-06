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  3. 06 Temmuz 2019 19:00

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü. .

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü.

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NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı

ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri..

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NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı

Hood Dağı (Oregon)

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NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)

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