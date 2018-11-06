NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...
NASA, 14 yıl önce çöle düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis uzay mekiği hakkında açıklama yaptı.
ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.
NASA websitesinde fotoğrafı, “Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil” notuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada, Genesis’in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot uzay mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.