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  3. 06 Kasım 2018 23:00

NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...

NASA, 14 yıl önce çöle düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis uzay mekiği hakkında açıklama yaptı.

NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...

ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.

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NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...

NASA websitesinde fotoğrafı, “Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil” notuyla paylaştı.

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NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...

Yapılan açıklamada, Genesis’in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot uzay mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.

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NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...

Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan, güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları ifade edildi.

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