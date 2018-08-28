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  3. 28 Ağustos 2018 21:11

NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde 50 yıl sonra ilk defa bir astronot istifa etti.

NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) 50 yıl sonra ilk defa bir astronot istifa etti.

NASA’nın astronot adaylarından Robb Kulin, kişisel nedenler yüzünden görevinden istifa ettiğini açıkladı.

En son Soğuk Savaş döneminin en hararetli dönemlerinden biri olan 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin’nın istifası NASA’da bir ilk oldu.

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NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

Robb Kulin, 18 bin 300 aday arasından seçilen 12 kişilik ‘NASA 2017' sınıfında astronot adayı olarak iki senelik eğitim almaya hak kazanmıştı.

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NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

NASA’dan ABD basınına yapılan açıklamada Robb’un istifası doğrulandı.

NASA ayrıca, ‘NASA 2017' sınıfının mevcudunun 11 kişiye düştüğünü ve Kulin'ın yerine herhangi bir başka adayın alınmayacağını açıkladı.

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NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

NASA'nın aynı açıklamasında Kulin'den önce NASA'nın en son astronot adayı istifası ile Brian O'Leary'nin ve hemen ardından John Llewellyn'in 1968'de gerçekleşen istifaları zamanında karşılaşıldığı belirtildi.

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