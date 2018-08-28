NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde 50 yıl sonra ilk defa bir astronot istifa etti.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) 50 yıl sonra ilk defa bir astronot istifa etti.
NASA’nın astronot adaylarından Robb Kulin, kişisel nedenler yüzünden görevinden istifa ettiğini açıkladı.
En son Soğuk Savaş döneminin en hararetli dönemlerinden biri olan 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin’nın istifası NASA’da bir ilk oldu.
Robb Kulin, 18 bin 300 aday arasından seçilen 12 kişilik ‘NASA 2017' sınıfında astronot adayı olarak iki senelik eğitim almaya hak kazanmıştı.
NASA’dan ABD basınına yapılan açıklamada Robb’un istifası doğrulandı.
NASA ayrıca, ‘NASA 2017' sınıfının mevcudunun 11 kişiye düştüğünü ve Kulin'ın yerine herhangi bir başka adayın alınmayacağını açıkladı.