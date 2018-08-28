NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti !

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) 50 yıl sonra ilk defa bir astronot istifa etti.



NASA’nın astronot adaylarından Robb Kulin, kişisel nedenler yüzünden görevinden istifa ettiğini açıkladı.



En son Soğuk Savaş döneminin en hararetli dönemlerinden biri olan 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin’nın istifası NASA’da bir ilk oldu.