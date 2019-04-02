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  3. 02 Nisan 2019 12:11

NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı Bennu isimli asteroidden yeni görüntüler gönderdi. Yeni görüntüler asteroidin uzaya parçacıklar saçtığını gösteriyor.

NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx uzay aracını Bennu isimli asteroide ulaşması için 2016'nın eylül ayında fırlatmış, araç 2 senelik yolculuğun ardından 500 metre çapındaki Bennu'nun yörüngesine Aralık 2018'de ulaşmıştı.


TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

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NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

OSIRIS-REx uzay aracının hedefi olan asteroid Bennu'nun ilk yakın çekim görüntüleri 19 Mart'ta Nature Publishing Group dergisinde yayımlandı. Görüntüler yer tabanlı gözlemlerle elde edilen ölçümlerin çoğunu doğrularken, Bennu görevinin başlangıçta tasarlandığından daha zor bir hedef haline geldiği anlaşıldı.

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NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Çünkü asteroidin yüzeyi daha önce keşfedilen asteroitlerin aksine parlak ve pürüzsüz değil toz ve kaya parçacıklarıyla dolu. Ayrıca bu parçacıklar uzaya dağılıyor.

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NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler

Johns Hopkins Üniversitesi'nden gezegen gökbilimci Andrew Rivkin, 'Diğer asteroitler etrafında uzay aracımız vardı ve bunun gibi hiçbir şey bildirilmedi.' dedi.

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