NASA'dan bilim insanlarını şaşırtan görüntüler
NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı Bennu isimli asteroidden yeni görüntüler gönderdi. Yeni görüntüler asteroidin uzaya parçacıklar saçtığını gösteriyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx uzay aracını Bennu isimli asteroide ulaşması için 2016'nın eylül ayında fırlatmış, araç 2 senelik yolculuğun ardından 500 metre çapındaki Bennu'nun yörüngesine Aralık 2018'de ulaşmıştı.
TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
OSIRIS-REx uzay aracının hedefi olan asteroid Bennu'nun ilk yakın çekim görüntüleri 19 Mart'ta Nature Publishing Group dergisinde yayımlandı. Görüntüler yer tabanlı gözlemlerle elde edilen ölçümlerin çoğunu doğrularken, Bennu görevinin başlangıçta tasarlandığından daha zor bir hedef haline geldiği anlaşıldı.
Çünkü asteroidin yüzeyi daha önce keşfedilen asteroitlerin aksine parlak ve pürüzsüz değil toz ve kaya parçacıklarıyla dolu. Ayrıca bu parçacıklar uzaya dağılıyor.