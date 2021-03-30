NASA'dan dünya ekonomisini yerle bir edecek proje
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay madenciliği için ilk adımı attı. Güneş Sistemi'nde yer alan asteroidlerin dünya ekonomisini yerle bir edebileceği belirtilirken, NASA'nın çıkarmak istediği değerli madenlerin ekonomik değeri 10 bin katrilyon doları buluyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı.
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NASA asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu.
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NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu uzay aracının 2022 yılının Ağustos ayında fırlatılmasının planlandığı bilgisinin altı çizildi.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir.
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