NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle
NASA’nın, Ay’a insanlı inişi hedefleyen ‘Artemis III’ programında yaşanan gecikmelerin ardından alternatif çözümler aradığını duyurdu.
Kaynak: DHA
NASA, ‘Artemis III’ görevi kapsamında Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor.
Ancak projede görev alan SpaceX’in ‘Starship’ roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.
2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX’in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendiği belirtildi.
‘Artemis III’ görevinin 2027 ortasında yapılmasının planlandığı ancak Starship’in test uçuşlarında yaşanan arızalar nedeniyle erteleme olabileceği aktarıldı.
