  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle

NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle

NASA’nın, Ay’a insanlı inişi hedefleyen ‘Artemis III’ programında yaşanan gecikmelerin ardından alternatif çözümler aradığını duyurdu.

Kaynak: DHA
NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle - Resim: 1

NASA, ‘Artemis III’ görevi kapsamında Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor. 

1 / 5
NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle - Resim: 2

Ancak projede görev alan SpaceX’in ‘Starship’ roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.

2 / 5
NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle - Resim: 3

2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX’in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendiği belirtildi. 

3 / 5
NASA'dan insanlı Ay görevi için yeni hamle - Resim: 4

‘Artemis III’ görevinin 2027 ortasında yapılmasının planlandığı ancak Starship’in test uçuşlarında yaşanan arızalar nedeniyle erteleme olabileceği aktarıldı.

4 / 5