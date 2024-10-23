NASA'dan Mars'ta yaşam için heyecanlandıran açıklama

NASA'nın yeni araştırması, Mars’taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, Mars'taki tozlu buz katmanlarının altına güneş ışığı sızarak fotosentez için koşullar oluşturabilir. Ayrıca eriyen su havuzları, Dünya'nın cryoconite deliklerine benzer şekilde Mars’ın tropikal bölgelerinde de bulunabilir.