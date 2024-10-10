NASA'dan tarihi keşif: Bilim insanları kara delik gizemini çözdü
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), büyük bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiğini keşfetti.
NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve diğer teleskoplar sayesinde, bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiği ve bu olayın etkileri detaylı bir şekilde gözlemlendi.
2019’da bir yıldızın kara deliğin güçlü çekim kuvvetiyle parçalandığı ve kalıntılarının kara deliğin çevresinde bir disk oluşturduğu tespit edilmişti. Yeni bulgular, bu diskin genişleyerek başka bir gök cismine çarpmaya başladığını ve bu çarpışmanın düzenli X-ışını patlamalarına neden olduğunu ortaya koydu.
Bu patlamalar, kara deliklerin çevresindeki maddelerin nasıl davrandığına dair önemli bilgiler sunuyor. Bilim insanları, bu düzenli patlamaların kaynağını anlamakla, kara deliklerin etrafındaki cisimlerin yaygınlığı ve mesafeleri hakkında daha kesin sonuçlara ulaşabileceklerini belirtiyorlar.
Bu keşif, kozmik anlamda iki farklı gizemin tek bir çalışmayla çözülmesi olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, bu tür olayların evrenin nasıl işlediği hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olacağını düşünüyorlar.