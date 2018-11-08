NASA'dan uyarı gibi paylaşım
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın b,r sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı.
Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabul buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.
KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor. Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.