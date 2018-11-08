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  3. 08 Kasım 2018 18:35

NASA'dan uyarı gibi paylaşım

NASA'dan uyarı gibi paylaşım

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın b,r sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı.

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NASA'dan uyarı gibi paylaşım

Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabul buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.

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NASA'dan uyarı gibi paylaşım

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?



Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor. Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

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NASA'dan uyarı gibi paylaşım

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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