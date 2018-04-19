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  3. 19 Nisan 2018 11:51

NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia

1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen fotoğraf yeniden tartışma başlattı.

NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia

"Evrende yalnız mıyız?" Sorusu kuşkusuz pek çok araştırmacının sonucunu bulmak için can attığı yegane soruların başında geliyor. Ancak evrende yaşam olup olmadığına dair çok konuşulacak bir iddia geldi.

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NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia

1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen bir kareyi yayınlayan komplo teoristleri gezegenimizin tek uydusunun bir kampa ev sahipliği yaptığı iddiasında.

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NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia

AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ
Geçtiğimiz haftalarda 1969 yılında Apollo 11 ekibi ile birlikte Ay'a ayak basan Buzz Aldrin'in evrende yalnız olmadığımızı söylemesi oldukça konuşulmuştu. İddiaya göre, eski astronot yalan testinden geçti.

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NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında Ay’a da giden astronotların sesleri analiz edildi.

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