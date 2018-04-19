NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia
1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen fotoğraf yeniden tartışma başlattı.
"Evrende yalnız mıyız?" Sorusu kuşkusuz pek çok araştırmacının sonucunu bulmak için can attığı yegane soruların başında geliyor. Ancak evrende yaşam olup olmadığına dair çok konuşulacak bir iddia geldi.
1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen bir kareyi yayınlayan komplo teoristleri gezegenimizin tek uydusunun bir kampa ev sahipliği yaptığı iddiasında.
AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ
Geçtiğimiz haftalarda 1969 yılında Apollo 11 ekibi ile birlikte Ay'a ayak basan Buzz Aldrin'in evrende yalnız olmadığımızı söylemesi oldukça konuşulmuştu. İddiaya göre, eski astronot yalan testinden geçti.