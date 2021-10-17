NASA'nın çılgın projesi ortaya çıktı! Hedefte Ay var!
ABD'nin bazı bölgelerindeki internet sorununa çözüm arayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir çalışma başlatarak Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağı kurmayı planladığını belirtti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ohio eyaletinde yer alan Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağının kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı.
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NASA, Wi-Fi çalışmasıyla Dünya'daki internet bağlantısı sorunlarını çözüme kavuşturmayı planladığını belirtti.
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Çalışma, Cleveland'daki hanelerin yaklaşık yüzde 31'inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership'in NASA'ya ulaşmasının ardından başladı.
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Greater Cleveland Partnership, NASA'dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.
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