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  4. NASA'nın çılgın projesi ortaya çıktı! Hedefte Ay var!

NASA'nın çılgın projesi ortaya çıktı! Hedefte Ay var!

ABD'nin bazı bölgelerindeki internet sorununa çözüm arayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir çalışma başlatarak Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağı kurmayı planladığını belirtti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ohio eyaletinde yer alan Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağının kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı.

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NASA, Wi-Fi çalışmasıyla Dünya'daki internet bağlantısı sorunlarını çözüme kavuşturmayı planladığını belirtti.

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Çalışma, Cleveland'daki hanelerin yaklaşık yüzde 31'inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership'in NASA'ya ulaşmasının ardından başladı.

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Greater Cleveland Partnership, NASA'dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.

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