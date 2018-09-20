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  3. 20 Eylül 2018 11:05

NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS’ten bilim dünyasını heyecanlandıran bir haber geldi.

TESS üzerinde bulunan 4 gelişmiş kamera sisteminin hepsi aynı anda mükemmel görüntüler yakalandı.

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NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "gezegen avcısı" ve "uzaylı avcısı" olarak da nitelendiriliyor.

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NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıklamıştı.

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NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

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