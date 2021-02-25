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  3. 25 Şubat 2021 13:20

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar

NASA Mars'a inen uzay aracı Perseverance'dan yeni fotoğraflar yayımladı. Perseverance'ın inişinden bu yana 2,7 milyar dolarlık aracın üzerinde uydular dolaşıyor. Bu uydular, robottan gelen verileri Dünya'ya aktarıyor. Bunlar arasında uzay aracının etrafının görüntüsü ve inişi sırasında çektiği yeni fotoğraflar da yer aldı.

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar

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NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar

NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınladı. Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar

Perseverance'ın Twitter hesabından "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle beraber şu fotoğraf yayınlandı:

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NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar

Bu fotoğrafın paylaşılmasından 10 dakika sonra, "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanılarak şu fotoğraf yayınlandı:

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