NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar
NASA Mars'a inen uzay aracı Perseverance'dan yeni fotoğraflar yayımladı. Perseverance'ın inişinden bu yana 2,7 milyar dolarlık aracın üzerinde uydular dolaşıyor. Bu uydular, robottan gelen verileri Dünya'ya aktarıyor. Bunlar arasında uzay aracının etrafının görüntüsü ve inişi sırasında çektiği yeni fotoğraflar da yer aldı.
NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınladı. Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.
Perseverance'ın Twitter hesabından "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle beraber şu fotoğraf yayınlandı: