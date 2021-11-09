Neymar'ın ardından iki büyük sürpriz daha! Başarılı sporcular La Casa De Papel'de
Dünyanın en sevilen dizileri arasında olan Netflix yapımı La Casa de Papel'in final sezonu seyirciler için iki büyük sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
La Casa De Papel'in merakla beklenen 5 bölümlük son kısmı, 3 Aralık'ta yayınlanacak. Dizinin hayranlarını ise finalde büyük sürpriz bekliyor.
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Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, sette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dizide rol alacağını hayranlarına duyurdu.
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27 yaşındaki pilot yaptığı paylaşımda, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim." notunu yazarak diziye göndermede bulundu.
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Sainz'a vatandaşı ve 6 kez Moto GP dünya şampiyonu Marc Marquez de eşlik ediyor. İkili, bu dizide yer alan ilk sporcular değil.
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